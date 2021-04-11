أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "التعليم الجامعي": الأصل إجراء الاختبارات عن بُعد إلا في بعض الاستثناءات

Print
متحدث "التعليم الجامعي": الأصل إجراء الاختبارات عن بُعد إلا في بعض الاستثناءات متحدث "التعليم الجامعي": الأصل إجراء الاختبارات عن بُعد إلا في بعض الاستثناءات
كشف عن شروط دخول الجامعات لتقديمها

متحدث

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن الأصل في الاختبارات في التعليم الجامعي أن تقام عن بُعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات اليوم، إلى أنه يشترط لدخول الجامعات لأداء الاختبارات إبراز تطبيق "توكلنا" وتطبيق "تباعد"، وأخذ قياسات درجات الحرارة، والتأكيد على أهمية المحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي أثناء اداء الاختبارات، وتجنب المصافحة والتعقيم المستمر؛ حفاظاً على سلامة الجميع، مهيباً بجميع منسوبي الجامعات المبادرة بأخذ اللقاحات لجعل الجامعات منطقة تعليمية آمنة.

وعن إقرار جامعات الاختبارات حضورياً فيما أخرى أقرتها عن بُعْد، أوضح "الأحمري" أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ هذه القرارات وفقاً لصلاحيات مُنحت للجان التي تم تشكيلها على مستوي الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية التي تقوم بدراسة الحالة الصحية، والوضع الأمن للبيئة الجامعية لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

وشدد على أن الأصل في الاختبارات أن تقام عن بُعد، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي خطر على الطلاب والطالبات فإن اللجان في الجامعات تدرس الخيارات البديلة أو تحول الاختبارات من حضورية إلى عن بُعْد؛ لأن صحة الإنسان أولاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا