أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تعلن عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام

Print
رئاسة الحرمين تعلن عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام رئاسة الحرمين تعلن عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام
خلال ليالي شهر رمضان

رئاسة الحرمين تعلن عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في الثلاث تسليمات الأولى من اليوم الأول الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والليلة الثالثة في الثلاث التسليمات الأولى الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية العشرين ليلة، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في الثلاث التسليمات الأولى من صلاة التراويح الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين الدكتور ياسر الدوسري وفي ليلة 22 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهرالمعيقلي، وليلة 23 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 24 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسرالدوسري.
وسيؤم المصلين في ليلة 25 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 26 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، وليلة 27 و28 و29 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، فيما يؤم ليلة 30 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور عبدالله الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الدكتور عبدالرحمن السديس وفي ليلة 22 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الدكتور عبدالله الجهني والدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، مبينة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر