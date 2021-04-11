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وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة الرواد في عامها الثالث.. موسم الجائحة

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وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة الرواد في عامها الثالث.. موسم الجائحة وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة الرواد في عامها الثالث.. موسم الجائحة
اختيار أفضل 10 مبادرات من قِبل لجان التحكيم بناءً على المعايير والاشتراطات

وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة الرواد في عامها الثالث.. موسم الجائحة

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، الفائزين بجائزة الرواد التي تنظّمها وزارة الصحة، ممثلةً في مركز الإبداع، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تمّ تخصيص الجائزة هذا العام لمبادرات جائحة كورونا، وذلك بمقر الوزارة.

وتمّ اختيار أفضل 10 مبادرات من قِبل لجان التحكيم للفوز بالجائزة بناءً على المعايير والاشتراطات المطلوبة، حيث تجاوز عدد المبادرات التي استقبلتها لجان التحكيم أكثر من 400 مبادرة.

يُذكر أن جائزة الرواد تهدف إلى اختيار أفضل المبادرات المنفذة التي تُسهم -بإذن الله- في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على تجويد الخدمات الصحية وتطويرها وتحسين تجربة المرضى والكوادر العاملين في المنشآت الصحية، إضافة إلى منسوبي وزارة الصحة.وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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