طلبة الحاسب بجامعة شقراء يبتكرون حلولًا تقنية لمواجهة انتشار عدوى كورونا

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شملت تطبيقات لحماية الطواقم الصحية والتباعد الاجتماعي والتشخيص الدقيق

عرض طلاب وطالبات كلية الحاسب الآلي بجامعة شقراء، لعدد من المشاريع التقنية والحلول الرقمية التي نفذتها مجموعات منهم، بهدف مساعدة المجتمع في مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا، خلال الندوة التي أقيمت بالكلية، بعنوان "جهود المملكة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من فيروس كورونا"، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

وتنوعت المشاريع المعروضة في استخدام الحلول الرقمية لمواجهة الجائحة؛ حيث عرض الطالب عبدالرحمن عبدالله الدعيج، مشروعًا تقنيًّا يضمن تطبيق التباعد من خلال تحديد المسافة بين الأشخاص وتحذير المستخدمين في حال كانت المسافة غير آمنة، من خلال الألوان؛ حيث يدل اللون الأحمر على الاقتراب غير الآمن أو الأصفر في حال المسافة القريبة واللون الأخضر في حال المسافة الآمنة؛ مما يحد من انتشار الفيروس وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما عرض الطالب عبدالإله بن عبدالكريم الراشد، لمشروعه الذي يهدف إلى تطوير نظام سريع ودقيق للكشف عن المصابين بالفيروس من خلال أشعة التصوير المقطعي المحوسب، وتقنيات التعلم العميق؛ مما يساهم في الكشف السريع عن المرضى واتخاذ التدابير الصحية اللازمة معهم.

وعرض الطالب عبدالله بن إبراهيم اليوسف، لمشروعه الذي يقوم بتجزئة الصور لعمليات الأشعة المقطعية للمصابين بكوفيد 19، والهدف من التجزئة هو فصل الأجزاء الأكثر أهمية عن الأجزاء الأخرى من الصدر؛ لإيجاد قياسات كمية أكثر تحديدًا عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعرض الطالبان أسامة بن حمد الدراك، وطارق عبده حميد، مشروعًا يضمن التزام كل الأشخاص بارتداء الكمامة كإجراء فعال للحد من انتشار العدوى تنفيذًا لتوجيهات الجهات الصحية.

كما استعرض الطالب جواد بن فهد أبابطين مشروعه الذي يهدف لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن الجهات الصحية؛ من خلال التكامل مع تطبيق "الواتساب" بالرد على الأسئلة الشائعة والاستفسارات حول كوفيد 19، ثم يوجه للمستشفى في حال الضرورة.

واستعرض الطالب إبراهيم بن محمد النوفل، مشروعه بتطوير خدمة سحابية لقياس وتحليل نبضات القلب باستخدام الساعات الذكية المنتشرة بين الناس؛ مما يساعد في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا أوتوماتيكيًّا والمساعدة في مراقبة المصابين عن بُعد؛ فيما قدّم الطالب إبراهيم بن عبدالله البعيز، الذي طور مشروعًا لفحص صور أشعة إكس راي للمرضى والكشف عن الإصابة بالفيروس وتشخيصها بدقة.

من جانبهن، قدمت طالبات الكلية مشاريعهن؛ حيث قدمت الطالبات شموع بنت فرز العتيبي، وميان بنت نواف الشعلان، والهنوف بنت عمر العتيبي، وعبير بنت محمد المطيري، مشروع إنشاء تطبيق يخدم الطواقم الصحية من خلال تمكينهم من متابعة مريض كورونا أثناء حجره المنزلي، وفي حال حدوث مضاعفات للمريض يتم التنبيه بضرورة الذهاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى تزويد المريض بسوار ذكي مزود بعدة حساسات لقياس درجة الحرارة وقياس نبضات القلب؛ مما يوفر الحماية للطواقم الطبية أثناء متابعتهم لحالات كورونا، مع توفير الرعاية اللازمة للمريض وضمان التدخل السريع عند الخطر.