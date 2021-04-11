بقوة 3.1 درجة.. هزة أرضية تضرب خليج العقبة جنوب الأردن

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يبعد مركزها 40 كلم عن المدينة إلى الجنوب وعلى عمق 10 كلم

أعلن رئيس قسم مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة المهندس غسان سويدان، رصد هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج العقبة فجر اليوم الأحد.

وقال سويدان؛ وفق "روسيا اليوم": إن الهزة وقعت عند الساعة 4:55 فجرًا، ويبعد مركزها 40 كلم عن مدينة العقبة إلى الجنوب، وعلى عمق 10 كلم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتشهد مناطق مختلفة من الأردن -خاصة مناطق الجنوب- نشاطًا زلزاليًّا لوقوعها في "حفرة الانهدام" على الشق السوري الإفريقي (فالق البحر الميت)؛ مما يجعلها عُرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض؛ بحسب ما أفادت به وكالة "عمون" الأردنية.مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية