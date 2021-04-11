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المتوسطة والثانوية 18 أبريل.. اختبارات 200 ألف طالب تتهيّأ بتبوك

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المتوسطة والثانوية 18 أبريل.. اختبارات 200 ألف طالب تتهيّأ بتبوك المتوسطة والثانوية 18 أبريل.. اختبارات 200 ألف طالب تتهيّأ بتبوك
تنطلق باستكمال ومراجعات مهارات "الصفين الأول والثاني الابتدائي"

المتوسطة والثانوية 18 أبريل.. اختبارات 200 ألف طالب تتهيّأ بتبوك

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تحضيراتها لتنظيم الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، التي يستهلها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم المنطقة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد" بداية من هذا الأسبوع.

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 الموافق 18 / 4 / 2021.

وأوضح مدير عام "تعليم تبوك" إبراهيم بن حسين العُمري، أن إدارة التعليم أتمّت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف ً على الاستعداد في جميع مدارس المنطقة، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل التحديات الميدانية والتقنية الطارئة.

ووجّه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً دور الأسرة كشريك مهم في دعم رحلة نجاح الأبناء الطلاب والطالبات وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات بكل بيسر وهدوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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