★ ★ ★ ★ ★

لثبوت تورُّطهم في الجرائم الإرهابية وضلوع بعضهم في تمويل المتطرفين

أضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أسماء 103 عناصر من "الإخوان المسلمين"، إلى قائمة الإرهابيين بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، ليرتفع العدد على اللائحة إلى 6761.

وكانت السلطات القضائية في البلاد، قد أصدرت 3 أحكام في 9 مارس بإدراج 52 عنصراً على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام في 4 أبريل الحالي، وقد نشرت وحدة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسماء المدرجة حديثاً إلى لائحة الإرهابيين عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية، وصل عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر خلال الفترة من 4 يوليو 2016 حتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصاً و8 كيانات؛ لثبوت تورُّطهم رسمياً في الجرائم الإرهابية التي حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصري.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن السلطات في البلاد تعمل على تعميم هذه القوائم على الدول، بهدف تبادل المعلومات بشأن العناصر والكيانات المصنّفة على لائحة الإرهاب.