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من أربعة أسابيع إلى 6.. فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتيْ لقاح كورونا

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من أربعة أسابيع إلى 6.. فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتيْ لقاح كورونا من أربعة أسابيع إلى 6.. فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتيْ لقاح كورونا
أقرت استخدام لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذيْن يعتمدان على "إم.آر.إن.إيه"

من أربعة أسابيع إلى 6.. فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتيْ لقاح كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة؛ اعتبارًا من الرابع عشر من أبريل.

وجاء القرار بهدف تسريع حملة التطعيم الجارية حاليًا.

وكانت أكبر هيئة صحية في فرنسا قد نصحت في يناير بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين من أجل توسيع الإمدادات؛ إلا أن قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فعالية اللقاحات، مع الفترة الفاصلة.

لكن الوزير قال إن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن؛ لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال الوزير: "هذا سيتيح لنا تطعيم المزيد بوتيرة أسرع دون تقليل الحماية".

وأقرت فرنسا استخدام لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يعتمدان على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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