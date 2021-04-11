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عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان

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عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان
لم يعد التزام الكمامات ضروريًّا إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر

عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان

عادت الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في منطقة جبل طارق التي باتت إحدى أولى المناطق في العالم التي أكملت تطعيم جميع سكانها ضد .

وبفضل التطعيم منذ نهاية مارس الماضي، لم يعد التزام الكمامات ضروريًّا في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام.

كما تم رفع حظر التجول الليلي؛ مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من مارس، بعد شهور من القيود وفق " اليوم".

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 94 شخصًا في جبل طارق، وسجلت 4300 إصابة بين 34 ألف نسمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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