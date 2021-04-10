أخبار عاجلة

ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة

Print
"الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة "الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة
أكدت على ضرورة تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار .

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي (578) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة، منها (914) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة-يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (61640) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا