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"التقاعد": استمرار عمل قنوات خدمة العملاء في رمضان

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"التقاعد": استمرار عمل قنوات خدمة العملاء في رمضان "التقاعد": استمرار عمل قنوات خدمة العملاء في رمضان
توفر خدماتها بشكل آلي كامل على مدار الساعة عبر البوابة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، استمرارية تقديم خدماتها واستقبال اتصالات عملائها طيلة شهر رمضان المبارك، عبر قنوات خدمة العملاء المتعددة.

وذكرت المؤسسة أن مواعيد العمل لقنوات خدمة العملاء خلال شهر رمضان المبارك، ستكون على فترتين؛ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، والثانية من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا طيلة أيام الأسبوع؛ ما عدا يوم الجمعة؛ حيث سيكون العمل من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

وأوضحت أنه ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم؛ سيكون العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً؛ فيما سيكون يوم العيد واليوم الذي يليه إجازة للمركز، وسيستأنف العمل في اليوم الثالث من شهر شوال "وفق تقويم أم القرى"، وسيكون العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد ملتزمة بتسخير جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة عملائها الكرام عبر توفير خدماتها بشكل آلي كامل وعلى مدار الساعة، عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa.

وتتيح البوابة لجميع العملاء المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة بشكل إلكتروني بالكامل وبكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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