نشر المزيد من هواتف آلاف مستخدمي "فيس بوك"

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تقرير يكشف عن الأداة المستعملة في الاختراق الجديد

كشف تقرير جديد تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي "فيس بوك"، بعدما تم اختراقها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيس بوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تمامًا.

وأوضح التقرير أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram" للمراسلة المشفرة.

وتسمح الأداة للعملاء بـ"الدفع للكشف عن عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بصفحات معينة على منصة التواصل الاجتماعي".

وتقدم الأداة إمكانية كشف أرقام هواتف المستخدمين الذين أعجبوا بتلك الصفحات.

وللوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين؛ تطلب الأداة أولًا إدخال رمز الصفحة على فيسبوك، وبعد إدخال الرمز سيقترح عليك الروبوت تكلفة شراء بيانات الأشخاص المعجبين بتلك الصفحة.

وإذا كانت الصفحة تحتوي على أقل من مائة إعجاب، فسيعرض الروبوت البيانات دون مقابل. أما الصفحات التي تضم مئات الآلاف من الإعجابات فقد تكلف مجموعة بياناتها مئات الدولارات.