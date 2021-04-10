وبدأت الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية.. ووزير النقل يشكر الخطوط

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يبدأ في 17 مايو المقبل

برئاسة صالح الجاسر وزير النقل، اجتمع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية لبدء وبحث الاستعدادات لعودة الرحلات الدولیة في شهر مايو المقبل، وهو الشهر القادم. كما ناقش المجلس في اجتماعه العديد من الموضوعات المتعلقة بإستراتيجية المؤسسة وتقارير الأداء وبرامج تطوير وتحسين خدمات الخطوط السعودية.

وعبر وزير النقل عن شكره للإدارة التنفيذية للمؤسسة ومنسوبیھا على الجھود المبذولة خلال الفترة الماضية التي شھدت استمرار العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية، مع تطبیق أعلى الاحتياطات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بما يضمن سلامة الضیوف والموظفين على حد سواء.

يذكر أن وزارة الداخلیة حددت موعد رفع تعلیق السفر للمواطنين إلى الخارج من بداية 17 مايو المقبل ليشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية.