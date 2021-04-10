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"الجاسر" يستعرض مع رئيس ديوان المحاسبة أعمال إدارة المراجعة الداخلية

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"الجاسر" يستعرض مع رئيس ديوان المحاسبة أعمال إدارة المراجعة الداخلية "الجاسر" يستعرض مع رئيس ديوان المحاسبة أعمال إدارة المراجعة الداخلية
بحثا سبل التعاون بما يعزز مبدأ الشفافية وحوكمة أعمال "الموارد البشرية"

عقد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، اجتماعًا مع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحضور مدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة إبراهيم الفيفي.

واستعرض الاجتماع تطور أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة ومبادراتها وخططها المستقبلية.

وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة مع الديوان العام للمحاسبة بما يعزز مبدأ الشفافية وحوكمة أعمال الوزارة ورقابتها.

وأوضح "الجاسر" اهتمام الوزير بدور وأهمية المراجعة الداخلية وتعزيز دورها الفاعل بالوزارة، ومن ذلك: الحرص على إنشاء لجنة دعم المراجعة لدعم توجهاتها والرفع من مستوى الحوكمة والرقابة بالوزارة.

من جانبه أشاد الدكتور العنقري بمبادرة الوزارة والتميز الذي حققته إدارة المراجعة الداخلية خلال الفترة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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