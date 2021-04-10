أخبار عاجلة

ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

Print
النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

أعلنت النيابة العامة، عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال؛ وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.

وتَضَمّن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين، استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي؛ مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟

لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة