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يشرف عليها 500 موظف.. ٧٠ كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين

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يشرف عليها 500 موظف.. ٧٠ كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين يشرف عليها 500 موظف.. ٧٠ كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين
السويهري: عالية الدقة وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة

يشرف عليها 500 موظف.. ٧٠ كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفّرت أكثر من (٧٠) كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام، يشرف عليها (٥٠٠) موظف لرصد درجات حرارة معتمري وزوار البيت العتيق.

وأكد "السويهري" أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة؛ وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الرئاسة لمواجهة انتشار المستجد، مع زيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد، والتسهيل على رواد بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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