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إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا"

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إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا" إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا"
إغلاق الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية

إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ

فرضت إيران إغلاقًا لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد، اليوم (السبت)؛ للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، أن الإغلاق يطال 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية، أجبرت على الإغلاق، وجرى حظر التجمعات خلال شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران مليوني حالة بمتوسط يومي جديد يزيد على 20 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت حالات الوفاة أكثر من 64.000 حالة.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات متلفزة: "للأسف، دخلنا اليوم موجة رابعة".

وألقى باللوم في زيادة المصابين على سلالة الفيروس التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي "امتدت إلى إيران في وقت سابق من هذا العام من العراق المجاور" على حد ذكره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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