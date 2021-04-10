شاهد سفير فرنسا من "العُلا": سعيد باكتشاف سوقها المليء بالحياة

★ ★ ★ ★ ★

أكّد دور عمليات التحسين في تطوير السياحة المستدامة بالمنطقة

نشر السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي؛ مجموعة من الصور له داخل سوق مدينة العُلا القديمة معبّراً عن سعادته بزيارة السوق والتجوّل خلاله.

ووصف بوي؛ في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر اليوم، سوق مدينة العُلا القديمة بـ"المليء بالحياة"، لافتاً إلى سعادته بلقاء فريق #CRAterre المركز الدولي للهندسة المعمارية الأرضية، خلال حلقة عمل تعليمية حول صناعة أحجار البناء.

وكان بوي؛ قد هنّأ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، على تقديم الخطة الرئيسة لمنطقة #العُلا، البرنامج الذي يهدف إلى تطوير السياحة المستدامة في المنطقة.

وأضاف، فخور بالتعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية على هذا المشروع الاستثنائي.

والأربعاء الماضي، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مخطط "رحلة عبر الزمن"، الذي يحظى بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ومتابعة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، يتكون من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية عام 2023م، بإذن الله.

ويعدّ مخطط "رحلة عبر الزمن" جُزءاً من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

ويُقدم مخطط "رحلة عبر الزمن" خريطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العُلا المتنوعة على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، من خلال استثمار الغنى التراثي والثقافي والثراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، عبر مشاركة مجتمعها المميز في مسيرة التطوير لحفظ إرث العُلا، ورسم المستقبل عبر فتح فصول جديدة لاكتشاف تاريخها الذي لم يُكتشف، وبناء إرث مستقبلي يُفاخر به.