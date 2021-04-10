مجموعة سليمان الحبيب تطلق مبادرة قادة المستقبل "همة" لتطوير القيادات

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يستهدف ثلاثة مستويات تنظيمية مختلفة وسيتم عقده بشكل سنوي

قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بإطلاق برنامج "همّة" لتطوير القيادات، والذي يهدف إلى تطوير كادر من القادة وتزويدهم بالمهارات والقدرات القيادية والخبرات اللازمة، لتمكينهم من الانتقال إلى أدوار قيادية في المستقبل .

وقال عبدالكريم الرشيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: إنه تم إطلاق برنامج "همة" لإعداد الموظفين الأكفاء من ذوي الأداء المميز لتولي مناصب قيادية؛ إذ قامت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية بتصميم محاور البرنامج بناء على مجموعة الجدارات والمهارات الأساسية والقيادية للمجموعة، وبالاعتماد على مزيج متوازن من طرق التعليم والتدريب الحديثة.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيماناً منا بأن هذا النمو إنما تحقق بفضل جهود ومساهمة كل فرد من موظفي المجموعة من خلال ولائهم وتفانيهم في عملهم.

وأوضح الرشيد أن هذا البرنامج تم وضعه من جانب خبراء ومختصين في مجال الإدارة والتدريب وبالتعاون مع منظمات وهيئات محلية ودولية، من أجل تزويد المرشحين بأفضل الممارسات والأدوات في مجال القيادة والإدارة لإنجاح تطورهم الوظيفي.

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو أن يكون هذا البرنامج بمثابة همة لمواهبنا الشابة والطموحة في دعم نموهم الوظيفي داخل المجموعة؛ إذ إننا نؤمن إيماناً راسخاً بالإمكانيات والخبرات الكبيرة لموظفينا، وأن تميز فريق العمل لدينا هو جوهر نجاح أعمالنا وأحد مصادر ميزاتنا التنافسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا البرنامج يستهدف ثلاثة مستويات تنظيمية مختلفة وسيتم عقده بشكل سنوي .

واختتم الرشيد بأن إدارة المجموعة وعلى رأسها الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، تدعم وبكل قوة مثل هذه المبادرات الإبداعية التي تستثمر في العنصر البشري؛ إذ إن الاستثمار في التدريب والتطوير أمر جوهري وهام للمجموعة؛ حيث تسعى الإدارة بشكل حثيث إلى التميز والإبداع المبني على نهج التطوير المستمر واتباع سياسات وأنظمة غير تقليدية، وتبنى مفهوم الإدارة الحديثة وإثراء فريق العمل بموظفين ذوي مهارة وإمكانيات عالية وخبرات متميزة، يساهمون في تحقيق أهداف ورسالة المجموعة من أجل تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة.