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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على الرياض والقصيم والشرقية

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على الرياض والقصيم والشرقية "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على الرياض والقصيم والشرقية
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، فيما انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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