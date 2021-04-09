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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة

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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة
أكدت وقوفها المطلق بجانب في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة

دانت الأردن اليوم إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية، وتشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أكد السفير الفايز وقوف الأردن المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.الأردن ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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