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اليمن.. مقتل 30 حوثياً في معارك غرب مأرب وفرار العشرات منهم

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اليمن.. مقتل 30 حوثياً في معارك غرب مأرب وفرار العشرات منهم اليمن.. مقتل 30 حوثياً في معارك غرب مأرب وفرار العشرات منهم
خلال محاولة الميليشيا استعادة مناطق خسرتها هناك

اليمن.. مقتل 30 حوثياً في معارك غرب مأرب وفرار العشرات منهم

أعلنت قوات الجيش اليمني مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، اليوم الجمعة، في المعارك الدائرة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها، أمس الأربعاء، إلا أن أفراد الجيش الوطني تعاملوا مع تلك المجاميع، وانتهت المعركة بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم تابعة للميليشيا، وسقوط كل من عليها بين قتيل وجريح، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية أطقماً حوثية أخرى بالقرب من جبهة الكسارة ومصرع جميع من عليها.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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