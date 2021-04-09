"النصر" يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل السابق "مانو مينيز"

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سيصل خلال يومَيْن إلى الرياض

أعلن نادي النصر التعاقد مع مدرب منتخب البرازيل السابق مانو مينيز؛ وذلك لتولي الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقال النصر في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "يصل خلال الـ48 ساعة القادمة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيز وجهازه الفني المساعد؛ وذلك للإشراف على تدريب الفريق الأول". وأضاف: "سبق له تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو، وحقق معها عددًا من البطولات".

وعُيّن مانو مينيز مدربًا لمنتخب البرازيل لكرة القدم في 24 يوليو 2010 خلفًا للمدرب دونغا، لكن تمت إقالته من تدريب المنتخب في 23 نوفمبر 2012 بسبب أداء الفريق غير المقنع.النصر