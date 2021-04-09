رئيس جامعة الملك خالد يشهد معرض مشاريع التخرج لطلاب الهندسة

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تستعد الكلية لإطلاق ملتقى "كيف تبني مسكنك" في 17 أبريل الحالي

أكد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أهمية مشاريع تخرج الطلاب بكلية الهندسة كغيرها من الكليات؛ كونها تمثل باكورة إنجازاتهم، وتطبيقهم للمعلومات والمهارات التي اكتسبوها في كليتهم، والتي تسهم في تكوين مشروعات هندسية تعود بالفائدة العملية والاقتصادية عليهم.

وتفصيلًا: قال الدكتور" السلمي": إن الاقتصاد المعرفي والاستثمار هو المجال الأرحب للعمل في الوقت الحالي، وهو ما ينبغي أن يتجه إليه خريجو الكلية وخريجاتها للإسهام في النمو الاقتصادي للمملكة، وتنمية الاقتصاد فيها تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته حفل معرض مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة، مؤخرًا؛ حيث أكد أن كلية الهندسة انطلقت بكفاءة نحو تحقيق نجاحات كبرى، واعتمادات أكاديمية، وتسعى بشكل دؤوب نحو تجويد مخرجاتها والارتقاء بعملياتها التعليمية والبحثية؛ مما أسهم في ريادتها وتميزها، ويؤكد ذلك عناية القطاعين الحكومي والخاص باستقطاب مخرجاتها، مبينًا أن إقامة مثل هذا المعرض والفعاليات المصاحبة له تؤكد عناية الجامعة بمواكبة المستجدات المعرفية، وإبراز منجزات خريجيها لرجال الأعمال وجهات التوظيف وحاضنات ومسرعات الأعمال، مشيدًا بما شاهده من مشاريع تميزت بالإبداع في الفكرة والجودة في التنفيذ، وشملت مجالات متنوعة.

ومن جهته أبان عميد كلية الهندسة الدكتور محمد آل مسفر، حرص الكلية على تمكين طلابها وطالباتها، وسعيها الدؤوب إلى رفع مستوى مهاراتهم، مؤكدًا إسهام منسوبي الكلية وطلابها في العديد من المبادرات والأعمال على مستوى الجامعة والمنطقة وعلى مستوى محلي ودولي.

وكان الحفل قد بدأ بجولة لرئيس الجامعة مع عميد ومنسوبي كلية الهندسة؛ حيث تم عرض أرقام وإنجازات الكلية خلال السنوات الماضية، والتي أظهرت قفزة نوعية في اعتماد برامج الكلية وعدد الأبحاث المنشورة وبراءات الاختراع؛ الأمر الذي رفع تصنيف الكلية حتى وصلت إلى المركز ما بين 401 – 500 عالميًّا حسب تصنيف التايمز.

وخلال اللقاء تم عرض بعض مشاريع التخرج للطلاب من مختلف أقسام الكلية، وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة بتكريم المتميزين من الباحثين والوحدات والطلاب والموظفين، وكذلك الوحدات المتميزة وأعضاء الكلية المغادرون، كما قدم عميد كلية الهندسة هدية تذكارية مصنّعة بمعامل كلية الهندسة لرئيس الجامعة.

يذكر أن كلية الهندسة من خلال طلابها ومنسوبيها قدمت خلال الفترة الماضية مبادرات مميزة؛ منها مبادرة تطوير وتصنيع أدوات الوقاية من كورونا التي حققت نجاحًا كبيرًا، فيما تستعد الكلية لإطلاق الملتقى الافتراضي النوعي "كيف تبني مسكنك" في 17 أبريل الحالي.

جامعة الملك خالد