جامعة الملك فيصل تستقبل وكيل وزارة البيئة ومسؤولي المراكز الوطنية

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استقبل رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، الخميس، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، ومسؤولي المراكز الوطنية للبيئة، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.

واطّلع أعضاء الوفد الضيف فور وصولهم على مجسم يضم المنجزات العمرانية في المدينة الجامعية.

ثم بدأ تقديم عدد من العروض التقديمية، والتي تضمنت عرضًا عن الهوية المؤسسية للجامعة وحصاد منجزاتها خلال عام، وعرضًا عن ممكنات البحث العلمي في مجالات البيئة، وعرضًا عن الدور المرتقب لقطاع الابتكار وتنمية الأعمال في دعم منظومة البيئة، وعرضًا عن دور كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في دعم المنظومة البيئية ودور الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار، وعرضًا عن دعم كلية الحقوق لمنظومة البيئة والفرص البحثية والبرامج الأكاديمية.

بعد ذلك عقد رئيس الجامعة اجتماعا مع الوفد الزائر نوقشت خلاله مجالات ومسارات التعاون المشترك بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن وقيادته الرشيدة -أيدها الله-، والمساهمة في تحقيق النهضة التنموية والبيئية الوطنية.



وتضمنت أجندة الزيارة جولة للوفد الضيف في المعرض الدائم لمركز التميز البحثي في النخيل والتمور، وكذلك جولة موسعة على محطة التدريب والأبحاث، والاطلاع على عدد من المنجزات البحثية الاقتصادية، والمشروعات الزراعية والبيئية النوعية.

جامعة الملك فيصل