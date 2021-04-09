رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

★ ★ ★ ★ ★

"البطي": دعم كبير من القيادة يتلقاه القطاع الخيري عامة واللجنة خاصة

سجلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اسمها ضمن قائمة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، عبر مبادرة افتراضية شارك بها أكثر من ٥٠ من المحامين السعوديين المتطوعين الذين ترافعوا عما يقارب من 586 قضية لمستفيدي "تراحم" من السجناء، منها 554 قضية تم إغلاقها، و32 قضية منظورة يتم العمل عليها حالياً، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة ومستفيديها.

وجاء تحقيق "تراحم" لهذه الجائزة العالمية، في إطار مبادراتها ومشاريعها الاجتماعية ذات القيمة المضافة على العمل الخيري والتطوعي.

وأكد أمين عام "تراحم"، تركي بن عبدالله البطي، أن الرقم القياسي المحقق يسجل باسم المملكة، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الخيري بشكل عام واللجنة بشكل خاص، من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله-، بالإضافة إلى المتابعة الكبيرة والمتواصلة من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة "تراحم" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأضاف "البطي"، أن مثل هذه المبادرات المجتمعية تمثل جانبًا مضيئًا للتكاتف والتعاضد بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها ساعدت المحتاجين من هذه الفئة، بالإضافة إلى إسهامها في تعزيز وتنمية روح العطاء ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ"تراحم" بمحافظة جدة وليد بن خضر الأحمدي، أن هذا الإنجاز تم العمل عليه بجهود جماعية لفريق العمل، منوهاً بالدعم الكبير الذي حظيت به هذه المبادرة من قبل أمين عام "تراحم"، وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة المستشار آحمد بن عبدالعزيز الحمدان ورئيس لجنة المحامين المستشار اشرف بن محمد السراج من خلال متابعتهم الدقيقة حتى تم تحقيق هذا المنجز.

وأشار "الأحمدي"، إلى أن توقيت الإعلان جاء مع انطلاق حملة "نتراحم معهم" لدعم ومساندة أسر السجناء.اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم