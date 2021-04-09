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11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل"

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11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" 11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل"
من بينها التصاريح وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة وخدمات التابعين والمكفولين

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها..

في إطار رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية؛ قامت المديرية العامة للجوازات بتغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة ‎"تواصل"، لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن خدمة "تواصل" تسهم في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة "أبشر" الإلكترونية، وتشمل:

- الجواز السعودي وتصاريح السفر.

- إجراءات هوية مقيم داخل المملكة.

- خدمات التابعين والمكفولين.

- إجراءات هوية مقيم خارج المملكة.

- تأشيرات الخروج والعودة والنهائي.

- تأشيرات الزيارة.

- تمديد الزيارة (للأشقاء اليمنيين).

- تمديد الزيارة (للأشقاء السوريين).

- نقل الخدمات.

- تعديل المهن.

- تحديث وتمديد الجواز.

- البلاغات.

وأوضحت الجوازات أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه، ولن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.

واختتمت الجوازات بأن هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات، وأن مدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام عمل.المديرية العامة للجوازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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