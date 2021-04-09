"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

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أكدت "الصحة" ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة، عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في كل مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (904) حالات مؤكدة وتعافي (540) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7823) حالة؛ منها (898) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (396758) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (382198) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6737) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (71044) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.