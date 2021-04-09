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436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

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436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان 436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان
محاضرات عن بعد و"كلمات الـ10 دقائق" ومسابقة عبر مواقع التواصل

436 منشطًا وعبر

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خطته الدعوية خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1442هـ؛ حيث بلغ عدد المناشط الدعوية التي تم اعتمادها من قبل فرع الوزارة بالمنطقة من خلال النظام التقني للفسح الإلكتروني "تيسير" لمركز الدعوة وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع فنيًّا؛ 436 منشطًا دعويًّا.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المناشط المعتمدة شملت العديد من المحاضرات التي تناولت موضوعات (العقيدة، والفقه، وما يتعلق بأحكام الصيام والقيام، والآداب الشرعية) تقام (عن بعد)، عدا الكلمات التي تلقى في الجوامع والمساجد، بِما لا يزيد على عشر دقائق، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي كورونا.

كما أوضح أنه تم إدراج الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والسجون ضمن الخطة الدعوية خلال هذا الشهر المبارك، إضافة لإقامة مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناسب مع موضوعات هذا الشهر الفضيل، وذلك على كتاب (من هدايات سورة الفاتحة) وكتاب (آية الكرسي وبراهين التوحيد) لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.

وفي الختام رفع "العصيمي" شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لمتابعته وتوجيهاته الكريمة ودعمه المتواصل لفرع الوزارة بمنطقة نجران.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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