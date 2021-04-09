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المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

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المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
في إطار جهود الاتفاق على القضايا الرئيسة قبل انعقاد المؤتمر

المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

ترأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 (WTDC-21)، بحضور مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، وأكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

ويهدف الاجتماع التحضيري إلى تعزيز المناقشات بين أقاليم الاتحاد الستة "الدول العربية، الأمريكيتين، إفريقيا، آسيا، والمحيط الهندي، دول الكومنولث، وأوروبا"، وتحديد المواقف المشتركة، والاتفاق على القضايا الرئيسة قبل انعقاد المؤتمر.

واستُعرض خلال الاجتماع مخرجات فرق العمل التابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وبالخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وبقرارات المؤتمر وإعلاناته وأوليات.

يُذكر أن الاجتماعات الإقليمية تعمل على تحديد الأولويات وصياغة المبادرات، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات بين الدول الأعضاء، وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق على القضايا الرئيسة قبل المشاركة في المؤتمر المقرر عقده نهاية العام 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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