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قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية

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كشفت عنها " للملكية الفكرية".. مخالفة لحقوق المؤلف تُعرض للمساءلة

قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قصة انتهاك جديدة، تمثلت في قيام مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تُمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة، ومعدة للبيع؛ حيث تم معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (27) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، قد غرد قائلاً: "احتفاظك بوحدات تخزينية محملة ببرامج غير أصلية يُعد مخالفة لنظام حقوق المؤلف ويعرضك للمساءلة، بعد قليل ستنشر saipksa@ #قصة_انتهاك لمؤسسة تقوم بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع".

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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