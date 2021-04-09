أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً!

Print
"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً! "أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً!
مركزها إحدى الشركات والعلة نظام فرضته الهيئة وأحدهم أنقذ الموقف

رفضت إحدى شركات الطيران صعود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا بوجود مرافق؛ بحجة أن ذلك نظام مفروض عليهم من هيئة الطيران المدني.

"محمد ناصر مهاوش" أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تعرض لهذا الموقف مؤخراً، بعد قيام إحدى شركات الطيران بمنع صعوده الطائرة رغم امتلاكه بطاقة صعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الأمر لأول مرة يحدث معه، بالرغم من كثرة سفرياته حتى خارج المملكة بمفرده.

وقال "مهاوش": بعد أن أخذت بطاقة صعود الطائرة، وتوجهت إلى البوابة الأخيرة رفض موظف الشركة تجاوز البوابة، وسألني: هل لديك مرافق؟ فأجبته: لا، فقال: أنت ممنوع من صعود الطائرة!

وأكمل "محمد": "بعد نقاش مع الموظف أكد أن هذه التعليمات من هيئة الطيران المدني، وتمنع أي شخص من ذوي الإعاقة من صعود الطائرة إلا بوجود مرافق معه".

وفي موقف إنقاذ أثناء الحديث بين الموظف و"محمد"، تبرع أحد المسافرين بأن يكون مرافقاً لـ"محمد" لصعود الطائرة، وإكمال رحلته الضرورية والتي تتعلق بدوام رسمي.

"محمد" أكد أنه يسافر دوماً حتى خارج المملكة بمفرده ودون أي تعطيل أو عقبات، متسائلاً: هل السفر خارج المملكة يختلف عن السفر داخلها؟ وهل من المعقول أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم مرافقون ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم؟ إضافة إلى أنه لا يوجد أي معلومة تفيد ذلك من قبل سواء عند الحجز أو إصدار بطاقة صعود الطائرة، علماً بأن هناك الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة مضطرون للسفر إما لعلاج أو لدوام، فهل يُعقل تعطيلهم ومنعهم من السفر؟

"سبق" تواصلت مع هيئة الطيران المدني وتحديداً مع متحدثها إبراهيم الروساء في 22 مارس الماضي، ووعد بالرد بعد إرسال الاستفسار، والتأكد من وصوله، إلا أننا لم نتلقّ رداً على الاستفسار لحين إعداد هذا الخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030