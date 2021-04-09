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شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور "هدية الملك سلمان" لمسلمي البوسنة

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بالمساجد والجمعيات وعلى الأسر المتعففة ووفق البروتوكولات الصحية

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين بدولة البوسنة والهرسك؛ وتبلغ أكثر من 8 أطنان من التمور الفاخرة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة للمسلمين في العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيعها عبر مكاتبها المنتشرة في عدد من الدول.

وبهذه المناسبة، أكد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن هذه الهدية هي امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء، وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

ونوّه "آل الشيخ" بالمتابعة الحثيثة والمتواصلة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال وبرامج المركز، ودعم رسالته في خدمة المسلمين، والعمل على تميز الخدمات التي يقدمها المركز.

وبيّن أن العمل جارٍ على توزيع هذه الشحنة، والتي تمثل 8 أطنان على المساجد والمراكز الإسلامية في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين والأسر المتعففة وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من ، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يؤمه آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة؛ حيث يقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة، كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد منها عموم البوسنيين.

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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