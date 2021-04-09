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"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج هدية خادم الحرمين للتمور في ماليزيا

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"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج هدية خادم الحرمين للتمور في ماليزيا "الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج هدية خادم الحرمين للتمور في ماليزيا
وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية ‏بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا أمس، حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود للتمور في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ بمقر ‏الملحقية بكوالالمبور.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين في شهر ‏العطاء، الذي يقام حول دول العالم من بينها مملكة ماليزيا‏.


وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك ‏وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.‏

وأوضح الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود للتمور تم توزيعها على جميع الولايات الماليزية ما بين مفتين وجمعيات وغيرها من الجهات الرسمية في البلاد.

وقدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، خصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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