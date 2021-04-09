الفرق الرقابية لـ "تجارة جدة" توزّع منشورات عن الفترة التصحيحية بـ 5 لغات

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حثّت جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري على استغلال المهلة

تقوم الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمحافظة جدة بتوزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المحال التجارية

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة أخيراً.

وحثت وزارة التجارة، جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 23-8-2021.

وزارة التجارة محافظة جدة