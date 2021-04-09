"الشؤون الإسلامية" تغلق 7 مساجد مؤقتاً

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في 4 مناطق بعد ثبوت 7 إصابات بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 7 مساجد -مؤقتاً- في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 61 يوماً، 526 مسجداً؛ تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجداً: أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة مكة المكرّمة ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكّدت أهمية التعاون في الإبلاغ عن أيّ تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد