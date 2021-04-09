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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
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السبت 17 أبريل 2021 02:05 صباحاً
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030
-
السبت 17 أبريل 2021 02:05 صباحاً
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
اقتراب عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي"
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران منذ يناير
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 09 أبريل 2021 12:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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