كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 780 وفاة بالهند و47 ضحية ببلجيكا

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671 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و21 حالة بالصين

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 131968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي، و780 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13.6 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 167642 وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و47 وفاة.

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 913057 إصابة، و23348 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108 آلاف و269 إصابة.

وأفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، بأنها سجّلت 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1764، مشيرة إلى تماثل 426 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98786 حالة.

الصين

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 8 إصابات بعدوى محلية، فيما لم تسجّل أي حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 90386 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تعافي 5 حالات، ليصل إجمالي المتعافين إلى 85471 حالة.