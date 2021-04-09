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إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإعصار "سيروجا" إلى 165 قتيلاً

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إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإعصار "سيروجا" إلى 165 قتيلاً إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإعصار "سيروجا" إلى 165 قتيلاً
45 شخصاً في عِداد المفقودين.. وتشريد 21 ألف شخص

إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإعصار

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الإعصار "سيروجا" في إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى 165 قتيلاً.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا في بيان اليوم، أن هناك 45 شخصاً ما زالوا في عِداد المفقودين، مشيرة إلى أن الفيضانات تسبّبت في تشريد 20 ألفاً و929 شخصاً.

ونشرت قوات الشرطة والجيش 7 آلاف و572 من أفرادها في المناطق المتضررة للمساعدة على جهود البحث والإنقاذ، إلا أن الفيضانات والانزلاقات الأرضية تسبّبت في تدمير 115 منشأة حكومية وعدد من الجسور، كما غمرت مياه الأمطار حقول الأرز.

وكان الإعصار الاستوائي "سيروجا" قد ضرب إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة، الإثنين الماضي، وتسبّبت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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