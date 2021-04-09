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الرصد مستمر.. "التجارة" تضبط 13 مخالفًا ومخالفة من مشاهير سناب شات وجارٍ إحالتهم للداخلية .. القائمة ترتفع إلى 20

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الرصد مستمر.. "التجارة" تضبط 13 مخالفًا ومخالفة من مشاهير سناب شات وجارٍ إحالتهم للداخلية .. القائمة ترتفع إلى 20 الرصد مستمر.. "التجارة" تضبط 13 مخالفًا ومخالفة من مشاهير سناب شات وجارٍ إحالتهم للداخلية .. القائمة ترتفع إلى 20
خالفوا الإجراءات الاحترازية وتسببوا في تزاحم العملاء داخل محال تجارية

الرصد مستمر..

‫واصلت وزارة التجارة، رصدها لتجاوزات المنشآت التجارية والمعلنين، ومخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ووفقًا لمصادر "سبق" ارتفعت قائمة مشاهير برنامج السناب شات الذين ضبطت الوزارة مخالفاتهم ورفعت بها لوزارة الداخلية إلى 20 مخالفًا ومخالفة.
وكانت الوزارة قد أحالت 7 معلنين ما بين رجال ونساء إلى وزارة الداخلية في وقت سابق أمس فيما ضبطت خلال الساعات الماضية مخالفات 13 معلنًا ومعلنة آخرين، وأحالت مخالفاتهم لوزارة الداخلية إضافة لمعاقبة المنشآت التجارية المخالفة.

وكان المعلنون قد حضروا للمنشآت التجارية وأعلنوا لها ووجهوا دعوات لزيارتها.

يُشار إلى أن المخالفات ارتكبت بعد تحذير وزارة التجارة من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.

وتشير المعلومات إلى أن المنشآت والمعلنين لم يلتزموا وزاروا المنشآت وهي محل للساعات ومعرض أزياء ومطعمين ومحل صيانة سيارات ومحل للأثاث.

وعلمت "سبق" أن وزارة التجارة رفعت المخالفات بشكل مباشر لوزارة الداخلية، نظرًا لمخالفة المعلنين وعدم استشعارهم للمسؤولية وعدم التزامهم بالقرارات الحكومية الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع.

يُشار إلى أن وزارة التجارة تواصل رصدها لأي مخالفات وأكدت أنها سترفع بشكل مباشر لوزارة الداخلية عن المخالفين، وذلك للحد من المخالفات التي تتسبب في انتشار وتفشي .وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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