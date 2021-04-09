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"المعلمي" يستعرض جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية

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"المعلمي" يستعرض جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية "المعلمي" يستعرض جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية
أمام طلاب الكلية الحربية الأمريكية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس، افتراضياً بطلاب الكلية الحربية الأمريكية للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما جهودها كذلك في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية.

كما تناول السفير المعلمي رؤية المملكة 2030 التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث السفير المعلمي عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضاً إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلاً عن المساهمات في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهودها في تقديم مشاريع قوانين القرارات الأممية أو دعم مشاريع القرارات المطروحة من قبل المنظمة أو الأعضاء التي تصب في المصلحة الدولية الإنسانية.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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