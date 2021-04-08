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"عقارات الدولة" تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة

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تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم المكي

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح فرص استثمارية تشملُ ثلاثَ أراضٍ في شارعِ المنصور بحي جرولَ بمكة المكرمة، تتميزُ بموقعٍ جغرافيٍ حيويٍ علىَ بُعدِ 2.5 كيلومتر من الحرمِ المكيِّ الشريفَ في منطقةٍ حيويةً تجاريةً محاطةً بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجاريةَ، وعلىَ مُدةِ استئجارٍ تمتد إلى 25 عاماً، بالإضافة إلى مهلةِ إنشاءٍ لمدةِ عامينِ ونصف.

وتتكونُ أرض جرول من 3 قطعٍ تُقدّرُ مساحة كل قطعةٍ بنحو 6.097 متراً مربعاً (بإجمالي 18.293 متراً مربعاً)، وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلوماتِ التواصل على إحدى القنوات التالية: مركز التواصلِ الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني Marketing@spga.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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