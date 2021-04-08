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"كليات الأفلاج" تنظم محاضرة "مدمرات النفس وآلية الوقاية منها"

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"كليات الأفلاج" تنظم محاضرة "مدمرات النفس وآلية الوقاية منها" "كليات الأفلاج" تنظم محاضرة "مدمرات النفس وآلية الوقاية منها"
مسابقة توعوية ومعلومات ثرية لزيادة الوعي عن آفة المخدرات

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، بالتعاون مع لجنة العمل المشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الجوانب التدريبية والتوعية ومكافحة التدخين بالجامعة، محاضرة عبر برنامج الزووم بعنوان "مدمرات النفس وآلية الوقاية منها".

شملت المحاضرة موضوعات مهمة حول آفة المخدرات ووسائل انتشارها وطرق التصدي لها؛ بهدف زيادة الوعي بين أفراد المجتمع.

وتناولت المحاضرة التي قدّمها أخصائي الطب النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالخرج الدكتور موسى طه مراحل الإدمان، ومتلازمة الاعتماد، ولماذا يدمن الإنسان؟ والأضرار الناجمة عن المخدرات وسبل الوقاية منها، موضحاً السمات الإنذارية ودلالات للمتعاطي، وكيفية التعامل مع المتعاطي من قبل الأسرة، وأخيراً مراحل وسبل الإقلاع عند المتعاطي.


وفي النهاية، تم تقديم مسابقة توعوية عن هذه الآفة؛ لإثراء المحاضرة والرد على أسئلة واستفسارات المشاركين.الأفلاج كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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