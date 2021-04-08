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560 مستفيدة من برامج ومبادرات "صبا النسائي التطوعي" في الأفلاج

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560 مستفيدة من برامج ومبادرات "صبا النسائي التطوعي" في الأفلاج 560 مستفيدة من برامج ومبادرات "صبا النسائي التطوعي" في الأفلاج
شملت بناء الشخصية وتصميم الجرافيك وأساسيات المونتاج والارتقاء بالصحة النفسية

560 مستفيدة من برامج ومبادرات

أنهى فريق صبا التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج خلال الأيام الماضية، العديد من البرامج التدريبية والمبادرات الاجتماعية، استفاد منها 560 سيدة وفتاة.

وشملت البرامج التدريبية التي نفذها فريق صبا النسائي "عن بُعد": بناء الشخصية، وتصميم الجرافيك للمبتدئين، وقراءة كتاب الإكسير، ودورة اكتشف ذاتك، وأساسيات المونتاج، ودورة الارتقاء بالصحة النفسية، وهون عليك فماذا ينفع الكدر؟ كما نفّذ الفريق ثمان مبادرات اجتماعية وتطوعية.

يُذكر أن فريق صبا النسائي التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج، ينفذ على مدار العام العديد من المبادرات ويقدم برامج تدريبية متنوعة للسيدات بالمحافظة، وأخرج العديد من المتدربات بعد تأهيلهن وتدريبهن في الكثير من المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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