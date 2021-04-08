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"الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه

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"الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه "الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه
وزير الصناعة: هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن بنك التصدير والاستيراد، استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في حديثه لقناة ""، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

وتابع: سيعمل البنك على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات؛ بهدف مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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