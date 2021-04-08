كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 3829 وفاة بالبرازيل و596 ضحية بالمكسيك

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مصر تسجل 783 إصابة جديدة و700 حالة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 92625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 3829 وفاة.

وطبقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أمس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 205598؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2261879.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 37 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 207293 حالةً من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و598 إصابة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 1758؛ فيما تعافى 432 شخصًا؛ مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 98 ألفًا و360 شخصًا.