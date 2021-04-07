أخبار عاجلة

الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط.. شاهد كراكة مهاب مميش لتعزيز الملاحة العالمية -
انتحار جندي أمريكي أطلق النار فى أحد فنادق هاواى -
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد -
السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم -
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية -
لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية" -
أدنى عدد لوفيات "كورونا" في روسيا منذ أشهر -
البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة -
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

Print
ضمن المهرجان السنوي في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين

شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليات صيد سمك الحريد المقامة، ضمن المهرجان السنوي السابع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصول الأمير محمد بن ناصر المقر المعد للصيد، أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين، في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك، في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي ختام الفعاليات، أعلن أمير منطقة جازان نجاح المهرجان, معربًا عن سعادته بزيارة المحافظة، ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.

حضر مراسم صيد سمك الحريد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة.

شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"

لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"