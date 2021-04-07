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"القصبي" يدشِّن "منصة الأولى" وبرامج دورة رمضان لهيئة الإذاعة والتلفزيون

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"القصبي" يدشِّن "منصة الأولى" وبرامج دورة رمضان لهيئة الإذاعة والتلفزيون "القصبي" يدشِّن "منصة الأولى" وبرامج دورة رمضان لهيئة الإذاعة والتلفزيون
أكد أن المحتوى الجيد يفرض نفسه ولاسيما أن الإعلام لديه رسالة مهمة

دشَّن وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مساء اليوم "المنصات الرقمية للمحتوى البرامجي والإذاعي الأولى" و"برامج دورة رمضان المقبل" لهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك على قنواتها التلفزيونية ومحطاتها الإذاعية، بحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن مسيرة النجاح تحتاج لجهد متواصل للوصول إلى ما يطمح له كل مواطن من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأن المحتوى الجيد يفرض نفسه، ولاسيما أن الإعلام لديه رسالة مهمة، تتطلب الالتزام والمسؤولية، وفي الوقت نفسه الإبداع والابتكار؛ لمواصلة بذل الجهود، والسير بشكل متوازٍ مع مرحلة التطور المتسارع الذي تعيشه في قطاعاتها كافة توافقًا مع رؤية 2030م.

كما ثمّن جهود منسوبي الهيئة في دورة يناير البرامجية، معربًا عن أمله بأن تحقق دورة رمضان نجاحات أفضل، وتميزًا في المحتوى، ورضا للجمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي أن الدورة الرمضانية تمت برمجتها لتلامس الاهتمامات والأذواق، مشيرًا إلى أن التنوع الذي تضمنته البرامج يهدف لإرضاء الشريحة الأكبر من المتابعين.

وأشار إلى أن إطلاق منصة (الأولى) يهدف إلى الاستفادة من حجم البرامج على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، والاستفادة أيضًا من الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الهيئة، الذي يعد واحدًا من أهم أصولها عن مسلسلات متميزة على "السعودية" في رمضان.

يُذكر أن قناة السعودية ستعرض 4 مسلسلات كوميدية، يأتي في مقدمتها مسلسل "باركود"، ومسلسل "إسعاف"، ومسلسل "مالي شغل بالسوق"، ومسلسل الدراما الكويتي "مطر صيف"، وثمانية برامج على شاشة السعودية في رمضان، إضافة إلى البرنامج الحواري "المسار"، وبرنامج "الأيام الخالية"، و"المساجد التاريخية"، و"أعلام الحرمين"، إلى جانب عدد من المسلسلات الأخرى على SBC في رمضان، وبرنامج "تجربة فريدة"، والبرنامجَيْن الوثائقيَّيْن "ليلى" و"إعمار الأرض"، وبرنامج المسابقات "تحدي المشاهير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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