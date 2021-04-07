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"الدفاع التركية" تعلن مقتل عنصرين من قواتها في هجوم كردي شمال سوريا

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"الدفاع التركية" تعلن مقتل عنصرين من قواتها في هجوم كردي شمال سوريا "الدفاع التركية" تعلن مقتل عنصرين من قواتها في هجوم كردي شمال سوريا
قالت إنها مستمرة في قصف بعض الأهداف الإرهابية بمنطقة "غصن الزيتون"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم من قِبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا، حسب اليوم.

وتفصيلاً، قالت الوزارة، في بيان أصدرته عبر "تويتر"، إن عسكريين اثنين في الجيش التركي قتلا من جراء هجوم من قِبل "وحدات حماية الشعب"، التي تعدها أنقرة ذراعًا سوريًا لتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، في منطقة عمليات "غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا عام 2018 لطرد المسلحين الأكراد من مدينة عفرين السورية ومحيطها.

وأضافت الوزارة أن "المعلومات الأولية تفيد بتحييد 3 إرهابيين" خلال صد الهجوم، مشددة على "استمرار قصف بعض الأهداف الإرهابية".

وتشهد هذه الأراضي اشتباكات مستمرة بين الجيش التركي، الذي يسيطر على عفرين، والوحدات الكردية المتمركزة في منطقة تل رفعت.

ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراضي في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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