أخبار عاجلة

الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط.. شاهد كراكة مهاب مميش لتعزيز الملاحة العالمية -
انتحار جندي أمريكي أطلق النار فى أحد فنادق هاواى -
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد -
السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم -
وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية -
لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية" -
أدنى عدد لوفيات "كورونا" في روسيا منذ أشهر -
البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة -
"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد -
رمضان في المغرب.. "كورونا" والإغلاق الليلي يحوّلان المقاهي إلى "بيع الخضروات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المشيطي" يكرّم منسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية لجهودهم خلال "كورونا"

Print
أكد أن عمل المحاجر تميز بكفاءة واحترافية في التعامل مع الأزمة

شدد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على الدور المميز الذي يقدمه منسوبو المحاجر الحيوانية والنباتية بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية في مناطق المملكة، مبينًا أن عمل المحاجر يتميز بكفاءة منسوبيه وتعامل مع جائحة العام الماضي بكل احترافية واقتدار وأن الظروف مؤهلة دائمًا لتواصل فروع المحاجر بإذن الله استمرارية تميزها.

وفي التفاصيل .. جاء ذلك في حفل تكريم لمديري ومنسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية الذي نظمته وكالة الثروة الحيوانية اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، وذلك في بادرة شكر وتقدير ولمسة وفاء لما قدموه من الجهود وتفانيهم بالعمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال جائحة كورونا العام الماضي، الأمر الذي أسهم باستمرارية سلاسل الإمداد الغذائية من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والحيوانية.

وأوضح الدكتور "البطشان" في كلمته في هذا اللقاء أن تكريم مديري المحاجر هو تكريم لجميع منسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية بهذه الوزارة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل من الله ثم بجهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة.

وأضاف في كلمته: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لنائب الوزير على تشريفه هذا اللقاء وتكريم زملائنا مديري المحاجر الذي يعد بدوره تكريمًا لجميع منسوبي المحاجر.

وقدم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية في الختام دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير لمديري المحاجر في المنافذ الحدودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

"آل الشيخ" يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا

62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن